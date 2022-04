Barbara D’Urso e Mediaset sempre più distanti. L’addio tra la conduttrice e l’azienda sembra essere ormai alle porte.

Che le cose tra Barbara D’Urso e Mediaset fossero cambiate era chiaro, ma che il rapporto di lavoro tra le parti fosse ormai prossimo alla sua totale conclusione proprio no. La conduttrice e l’azienda del Biscione sono pronti a dirsi addio molto presto.

Barbara D’Urso via da Mediaset: l’indiscrezione

Barbara D’Urso

Prima ‘Domenica Live’ e ‘Live Non è la D’Urso’, poi il passaggio al reality ‘La Pupa e Il Secchione‘, ed infine l’indiscrezione che sa tanto di anticipazione di quello che avverrà: Barbara D’Urso via da Mediaset alla scadenza del suo contratto alla fine dell’anno. Per Dagospia è questo il destino della nota conduttrice televisiva con l’azienda del Biscione.

Da quanto si apprende, nei piani alti di Cologno Monzese, la storia tra la presentatrice e l’azienda sembra essere ai titoli di coda dopo un finale, evidentemente, già scritto da tempo. Col contratto in scadenza a dicembre 2022, le loro strade si divideranno, nonostante i grandi successi del passato.

Unica nota stonata, l’ultimo periodo di lavoro che ha visto due dei programmi inizialmente molto seguiti essere eliminati. Ma non solo. Adesso, a Carmelita sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5. Infatti, sempre secondo Dagospia, da inizio maggio il programma si trasferirà da un’altra parte, esattamente nello stesso luogo da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24. Una decisione che anticipa anche l’addio alla stessa trasmissione della D’Urso che dovrebbe salutarla già dal mese di giugno salvo colpi di scena. Insomma, la conduttrice “non rientra più nei piani dell’azienda”.

Nessun commento diretto

Su tale indiscrezione nessuna conferma ufficiale. Restano solo le parole di Barbara D’Urso rilasciate l’estate scorsa al Corriere della Sera a proposito della visione di Piersilvio Berlusconi e di Mediaset post pandemia di Covid: “Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri”.

