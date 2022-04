Quando non è impegnata in registrazioni televisive, la conduttrice numero uno in Italia si allena praticando il padel sport simile al tennis.

Maria De Filippi è la conduttrice più nota e influente della tv italiana ed è difficile vederla al di là del suo lato professionale. Nessuno si poteva aspettare che fosse anche una grande appassionata di padel, gioco simile al tennis. La moglie di Costanzo è stata beccata mentre si allenava in questo sport dai giornalisti di Whoopsie.

Maria De Filippi intenta a praticare il padel: ecco il video

Quando si riposa da Amici o da altri programmi, Maria De Filippi si allena con il padel. Come riporta Whoopsie: “È la Regina della televisione ma anche una gran giocatrice di padel! Stiamo parlando di Maria De Filippi che tra il successo del serale di “Amici” e gli impegni con le altre produzioni, non rinuncia a mantenersi in forma. Maria ama lo sport e tra le varie discipline che pratica, da qualche tempo si è cimentata con il padel, diventandone una grande appassionata. Eccola mentre risponde con una volée sotto rete: 15-0 per Maria!“.

Nel video si vede benissimo quanto impegno e bravura impieghi la conduttrice in questo sport, la sua fonte di sfogo e di relax al di fuori dei riflettori. Nessuno si sarebbe aspettato di vederla in queste vesti, abituati alla sua fama di perfetta conduttrice. Invece, Mary sembra divertirsi molto e anche essere molto sportiva come si nota dalle sequenze. Ecco il video:

