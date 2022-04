Dopo l’annuncio della sua rottura con la principessa etiope, l’ex nuotatore è stato pizzicato in compagnia della ex Federica Pizzi.

La fiaba del reality è finita e Manuel e Lulù si sono lasciati. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Manuel Bortuzzo che, secondo alcune indiscrezioni era con la sua ex, quando ha rivelato la rottura con Lulù. L’ex nuotatore è stato avvistato con la bella Federica Pizzi.

L’indiscrezione bomba su Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo

Secondo gli scatti di alcuni utenti fan di Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo è stato in compagnia della sua ex Federica e alcuni amici proprio nelle 24 ore successive all’annuncio. Alcuni hanno anche fatto notare che l’ex nuotatore avrebbe confermato la rottura con la principessa proprio mentre era con la ex.

Come riporta Gossip e Tv: “In nessuno degli scatti, va detto, Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi sembrano essere in atteggiamenti “sospetti”. Quello che più ha infastidito le “fatine” di Lulù, in ogni caso, è la tempistica. I due ex fidanzati si sono incontrati nello stesso posto e hanno passato un po’ di tempo insieme a neanche 24 ore dalla conferma della rottura con la “principessa”. Anzi, proprio mentre Bortuzzo dava il triste annuncio se la stava spassando con Federica e i suoi altri amici.”

Manuel ha confermato la rottura con Lulù sui social: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG