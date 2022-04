L’attore aveva scritto queste parole che sono state portate al processo ma si è scusato e ha svelato il contesto in cui sono state usate.

Continua lo straziante processo tra Johnny Depp, accusato di violenze sulla ex moglie Amber Heard. “Va bruciata viva” è una delle frasi che l’attore ha scritto all’amico Paul Bettany, con il quale ha recitato in alcuni film. La star si è scusata a processo per i messaggi ma ha sottolineato in quale contesto e quale sia il significato di quelle dichiarazioni.

Le scuse e le dichiarazioni di Johnny Depp

Johnny Depp e Amber Heard

Come riporta Fan Page, Johnny Depp ha espresso le sue scuse per alcuni messaggi su Amber: “Sono io la vera vittima di violenza domestica”. Il messaggio dell’attore scriveva: “Bruciamo Amber magari affoghiamola prima di bruciarla. Dopo mi fotterò il suo cadavere per assicurarmi che sia morta.” A questo punto Depp si scusa e svela: “È importante sapere che nulla di tutto ciò è stato mai inteso e concepito per essere realizzato. Sì, mi vergogno di averlo diffuso nel mondo come se fosse un burro di arachidi, ma va contestualizzato. Ad esempio, quando parlo di bruciare la signora Heard, lì cito direttamente i Monty Phyton e lo sketch sul rogo delle streghe. È un film che guardavamo tutti quando avevamo 10 anni. È solo umorismo surreale”.

Poi parla di come Amber disprezzasse l’amico: “Soffriva del fatto che eravamo diventati così amici, lo vedeva come una minaccia“. L’attore ha spiegato che quelle frasi portate in tribunale sono state appunto decontestualizzate e quindi hanno assunto un valore più grave di quello che era in realtà.

