E’ morta a 100 anni Assunta Almirante, moglie di Giorgio fondatore del Movimento Sociale Italiano e memoria storica della destra.

Assunta Almirante è morta oggi, a 100 anni compiuti lo scorso luglio. Memoria indiscussa della destra italiana in molti sono stati i politici che l’hanno ricordata con un messaggio o una dedica sui social. La donna era la moglie di Giorgio Almirante fondatore del Movimento Sociale Italiano.

Addio a Assunta Almirante: i messaggi di cordoglio

Come riporta ANSA, alcuni esponenti politici italiani hanno mandato messaggi di cordoglio per la morte di Assunta Almirante. Maurizio Gasparri scrive: “Donna Assunta Almirante ha segnato un’epoca della vita italiana. Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Giorgio Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti. Il suo affetto è stato un privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione”.

Anche Gianfranco Rotondi ha espresso il suo dispiacere per la scomparsa di Almirante: “Addio a donna Assunta Almirante,una delle donne più affascinanti e influenti di Roma,morta oggi a 101 anni. Voglio ricordarla con questa istantanea,accanto a Silvio Berlusconi, nel giorno del mio cinquantesimo compleanno”. Come riporta ANSA: “Per decenni, anche dopo la morte di Almirante nel 1988, è stata la regina madre della destra italiana, dispensatrice di consigli ma anche di pesanti critiche, sponsorizzò Gianfranco Fini alla guida del Msi ma criticò la Svolta di Fiuggi del 1995, con la quale l’Msi-Dn diventò in larga parte Alleanza Nazionale.” La donna rimarrà ,dunque, nella memoria storica della politica italiana.

