Guido racconta la sua vita privata con la presentatrice parlando di lei e del loro amore e anche di come si relazionano ai propri figli.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Guido Maria Brera parla della sua relazione con Caterina Balivo. Lo scrittore e produttore parla anche dei suoi figli e di come si è posta la coppia nella loro educazione. Il mago della finanza dunque si lascia andare a rivelare dettagli della sua vita privata.

Le parole di Guido Maria Brera

Come riporta Fan Page, lo scrittore parla del suo rapporto con Caterina e cosa ama di più in lei: “Amo il suo saper essere leggera restando una persona di spessore. Mi aiuta usando due armi: sensibilità e capacità di sdrammatizzare.” La coppia ha due figli, e lo scrittore parla di come concepisce la loro educazione improntata più sulla vita che sulla tecnologia: “I tempi mi stanno dando ragione: la crisi energetica, alimentare, climatica dimostrano che serve un ritorno alla terra. Ai figli ho vietato i videogiochi e imposto di studiare non oltre un’ora e mezza: dopo, fanno attività all’aperto. Devono imparare a studiare in poco tempo perché la vita chiederà di saper fare tutto in fretta.“

Guido parla poi del suo nuovo libro Diavoli 2 e svela: “La scommessa, vinta, è stata identificare il momento in cui tutto si stava rompendo, ovvero l’inizio di questi nuovi tempi. Quello che vediamo oggi, pandemia e guerra, è la luce di una stella che si era già spenta: la guerra è arrivata quando si è rotta la globalizzazione e quando si è realizzato che lo scambio politico in cui si davano merci a basso costo ma si toglievano diritti ai lavoratori non conveniva più. “

