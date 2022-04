Stefano Tacconi è stato ricoverato all’ospedale di Alessandria in seguito a un’aneurisma, le sue condizioni sono ancora gravi ma stazionarie: il figlio aggiorna su come stia l’ex portiere adesso.

Stefano Tacconi è stato ricoverato sabato scorso nell’ospedale di Alessandria nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ma stazionarie, come i medici avevano dichiarato. Ora è il figlio Andrea che alla Rai, aggiorna sulle condizioni di salute attuali dell’ex portiere della Juventus.

Quali sono le condizioni attuali di Stefano Tacconi

Come riporta Fan Page, Andrea il figlio di Tacconi aggiorna sullo stato di salute del padre: “In questo momento è stabile, ma in coma farmacologico. Ha fatto una TAC lunedì pomeriggio e non ci sono particolari problemi. L’emorragia di sabato è stata fermata, ora dobbiamo attendere la ripresa. Ci sono i primi segnali che sono incoraggianti, papà muove un po’ gli occhi e gli arti, ma serve tempo”.

Stefano Tacconi

Dunque, cominciano ad intravedersi segnali incoraggianti. I medici della struttura avevano aggiornato sullo stato di salute dell’ex portiere giorni prima: “Le condizioni di salute di Stefano Tacconi sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sarà possibile avere una più precisa idea sugli esiti solo nei prossimi giorni”. Il dottor Barbera aveva dichiarato che il paziente era arrivato in ospedale in seguito a “una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma“. Ora, sembra che le sue condizioni siano stazionarie e si intravede qualche segnale positivo. Ulteriori aggiornamenti verranno dati nei prossimi giorni.

