La pop star americana ha deciso di scrivere al Pontefice usando uno strumento moderno, Twitter. Forse poco pratica dei social, Madonna ha scritto un messaggio un po’ particolare a Papa Francesco che non è passato inosservato ai fan. La cantante ha chiesto a Sua Santità di vederla per parlare di questione importanti.

Come riporta Velvet Gossip, Madonna scrive a Papa Francesco con un tweet: “Ciao Francis, sono una brava cattolica, lo giuro! Oddio, voglio dire, non giuro. Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarsi un giorno per discutere di alcune questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non mi sembra giusto. Cordiali saluti Madonna“.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna