Il naufrago pensava di non essere in onda e ha fatto un gesto in diretta che non è assolutamente piaciuto ai fan: ecco cosa avrebbe fatto.

Roger è abbastanza sconvolto dall’ingresso della sua ex fidanzata sulla Playa che lo sta mettendo in crisi. Il modello che ha un flirt con Estefania in corso, ora si sente spaesato e non sa chi scegliere fra le due. Rimane il fatto che fra tanta indecisione, il naufrago fa un gesto che proprio non va giù al pubblico e che sta diventando virale sul web.

Ecco cosa ha fatto Roger sulla spiaggia

Ilary Blasi

Come riporta Caffeina, Roger è alle prese con la ex sull’Isola verso cui pensava di non provare più nulla. Il naufrago con i giorni si è reso conto di essere in dubbio tra lei ed Estefania e dichiara: “Ma se frequentasse qualcuno qui, saresti geloso?”. E Roger Balduino: “Sì. Ho bisogno di pensare, non so chi sceglierei tra Bea ed Estefania”.

Queste le parole del naufrago che però ha attirato l’attenzione del pubblico per un’altra questione. In diretta, Ilary Blasi lo ha richiamato all’attenzione e Roger pensando di non essere in diretta ha sputato sulla sabbia. Questo gesto non è piaciuto a molti sul web, mentre altri hanno solo ironizzato sulla situazione. Il modello recentemente è stato al centro del programma anche per una dichiarazione shock su Guendalina accusandola di aver nascosto cibo nel costume: “Mettere la pizzetta nel cul0. Prendere un pezzo, dà un morso… L’ho visto. Ho mangiato due/ tre pezzi e c’era un morso“.

