In occasione di un’ospitata a Pomeriggio 5, l’influencer italo-americana ha spiegato i motivi che l’hanno portata a togliere il segui sui social all’attore e ad altri vipponi.

Alex Belli aveva confermato da Barbara D’Urso di essere stato “defollowato” da Soleil Sorge. Lo stesso attore non ha saputo spiegare i motivi alla conduttrice che ha poi deciso di invitare la diretta interessata e chiederlo a lei vis a vis. L’influencer ha spiegato dunque perchè ha tolto il “segui” al suo amico di GF.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

Alex Belli

Come riporta Novella 2000, Soleil Sorge vuota il sacco sul defollow ad Alex Belli: “Barbara non c’è molto da dire. Come abbiamo visto io e Alex abbiamo sempre visto un bellissimo rapporto all’interno della Casa, finché le cose si sono un po’ andate a rovinare. Ed è stato proprio quello che mi ha portata a tagliare i rapporti con lui fuori dalla Casa, ovviamente. La simpatia, anche quando ci siamo rivisti, resta perché umanamente comunque rimane. Il bene resta”.

Sul loro rapporto con l’attore e con altri vipponi, si era comunque anche espressa anche a Casa Chi: “Sì, ho defollowato lui e un po’ di altra gente perché vedevo dei teatrini che a me non piacciono, sinceramente”. E ancora a proposito di questo Soleil Sorge ha detto: “Un po’ questa voglia di visibilità che porta la gente a esaltare e esasperare un po’ le cose. Quindi avevo deciso in quel momento di defolloware un po’ di gente che mi stava simpatica prima, ma con cui non ho più interesse ad avere a che fare con loro, non ci siamo più sentiti o visti. Perché dovrei seguirli? Poi la ‘giornata dell’unfollowing’ sembra più una scusa da parte loro. Sì sì, sono stata prima io a togliere il segui, sperando che non si notasse la cosa dato che l’ho fatto di notte”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG