Brutte notizie per i fan della coppia, una fonte ha rivelato che tra la coppia di Ballando con le Stelle le cose non vadano più bene e che siano in pausa.

Sembravano inseparabili, erano da poco andati a vivere insieme e le cose procedevano a gonfie vele. Secondo il settimanale di Oggi però, la coppia starebbe vivendo un momento di crisi e si sarebbe allontanata per riflettere sul da farsi. Arisa e Vito Coppola sarebbero, dunque, in pausa di riflessione.

Arisa e Vito non vivrebbero più insieme: ecco perchè

Sembra che tra Arisa e Vito Coppola ci siano delle incomprensioni, almeno secondo il settimanale che parla di “crisi passeggera“. I due si sarebbero allontanati e per il momento non vivrebbero insieme proprio perchè in pausa di riflessione. Come riporta Gossip e Tv: “I due vincitori di Ballando con le Stelle 2021, a quanto pare, avrebbero avuto degli screzi che li avrebbero, almeno per ora, allontanati. La cantante lucana starebbe, in questo periodo, vivendo da sola nella sua casa di Milano, senza il ballerino con cui fa coppia (più o meno fissa) da dicembre 2021. I problemi tra i due, di cui non si conosce la natura, sarebbero sorti qualche settimana fa e non si sarebbero ancora risolti.“

Fra i due però non dovrebbe trattarsi di una rottura definitiva ma solo di alcune incomprensioni che potrebbero sistemarsi facilmente. I due proprio a Oggi, avevano dichiarato che sarebbero andati a convivere, per rendere più stabile la relazione considerando che la cantante vive a Milano, mentre il ballerino a Roma. Tornerà il sereno?

