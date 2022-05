Le immagine della lite furiosa tra i due al Maurizio Costanzo Show hanno fatto scalpore tra i vip, sopratutto Albano è sconvolto da quello che ha visto.

Durante la messa in onda del Maurizio Costanzo Show, alcune posizioni riguardo la guerra tra Russia e Ucraina hanno fatto scoppiare una lite tra Sgarbi e Mughini. I due sono arrivati alle mani e non si sono risparmiati parolacce e accuse molto forti. A commentare quanto accaduto è Albano che, insieme a Paolo Bonolis era presente alla lite.

Le dichiarazioni di Albano sulla lite tra Sgarbi e Mughini

Al Bano Carrisi

La scintilla tra i due ospiti dello show è nata da un commento di Mughini sulla performance canora di Albano in Russia: “Ora il momento è cambiato“. A questo punto, come riporta Fan Page, Sgarbi comincia ad irritarsi e dichiara: “Ma che un cantante, un direttore d’orchestra, un atleta non possano venire in Italia è una forma di fascismo! Sono uomini che hanno una dignità e vanno difesi fino in fondo!”. Arriva subito la replica di Mughini che afferma: “Sono contrarissimo ai veti sulla nazionalità, ma nel caso del direttore d’orchestra il sindaco Sala aveva chiesto che si pronunciasse contro l’idea della guerra, è questo che è sbagliato“. A questo punto tra i due è scoppiata una rissa tanto che Mughini ha messo le mani addosso a Sgarbi.

Albano commenta così le immagini mostrate nelle ultime ore al Corriere della Sera: “Sono abbastanza sconvolto. Spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia”. E ancora: “Stavo incominciando a rispondere, l’argomento era interessante, ma Mughini mi ha interrotto dicendo che gli esponenti di musica leggera non devono parlare di politica. Ma chi cacchio sei tu per dirmi cosa devo dire io?”

