La giornalista e lo storico compagno Joshua Kalman hanno deciso di convolare a nozze, i due hanno alle spalle 24 anni di fidanzamento.

Cesara Buonamici, volto del giornalismo italiano, si sposerà con il compagno Joshua Kalman. La coppia è fidanzata da ben 24 anni e vive a Roma senza figli. Finalmente hanno deciso che fosse arrivato il momento di compiere il grande passo. Alcuni dettagli sono già decisi, ecco dove e quando convoleranno a nozze.

Cesara Buonamici si sposa: i dettagli delle nozze

La giornalista Mediaset tra le più note ha deciso di sposare il suo compagno a Fiesole, in Toscana, con rito civile. La coppia non ha ancora rilasciato una data ufficiale ma vorrebbero celebrare le nozze entro l‘estate. Come riporta Today: “Cesara Buonamici e il compagno, un medico 71enne israleliano, non hanno avuto figli e vivono a Roma. Sempre molto riservata circa il suo privato, la giornalista ha condiviso un accenno della sua sfera intima tempo fa, durante un’intervista a Verissimo in cui ammise di non aver mai pensato al matrimonio per il timore di poter rovinare l’equilibrio con il compagno Joshua Kalman. Ma evidentemente oggi l’approccio è cambiato e la coppia è pronta a suggellare il lungo legame con le nozze.“

A quanto pare, la coppia ha abbandonato i suoi timori e ha deciso di dichiararsi amore eterno davanti ad amici e parenti. La 65enne Cesara è un volto noto e storico del TG5, molto conosciuta per la sua professionalità e anche per la sottile ironia durante i servizi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG