Dopo la tragedia con la perdita del figlio, Georgina Rodriguez ha commosso con alcune parole dedicate a tutte le mamme.

Un dolore immenso che segnerà per sempre la sua vita e quella del suo compagno. Parliamo di Georgina Rodriguez e di Cristiano Ronaldo che, piano piano, stanno provando a superare la tragedia della perdita di un figlio. La coppia attendeva due gemelli ma, al momento del parto, il maschietto non ce l’ha fatta. Sui social, dopo un periodo di normale silenzio, la donna è tornata a parlare per un’occasione speciale.

Georgina Rodriguez, le parole per le mamme

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Nelle scorse ore, in occasione della festa della mamma, Georgina Rodriguez ha deciso di “uscire allo scoperto” con un messaggio davvero emozionante dedicato a tutte le mamme del mondo e non solo. “A chi lo è, a chi lo è stata, a chi voleva esserlo e non ha potuto, a chi ci prova, a chi lo fa senza esserlo, a chi ha l’istinto, a chi decide di non esserlo. A tutte noi creatrici di vita e di legami. Buongiorno, mamme”.

Parole davvero belle che, in un momento delicato come quello che sicuramente sta passando, assumono un significato ancora più profondo. La perdita di un figlio e quel passaggio “a chi voleva esserlo e non ha potuto” che fa capire quanto tanta sia ancora la sofferenza per la modella.

Subito dopo la tragedia subita, Cristiano Ronaldo e la stessa Georgina avevano immediatamente pubblicato una foto con la famiglia riunita e la nuova arrivata sottolineando l’importanza di essere tornati a casa e di essere circondati dall’affetto delle persone.

Ricordiamo che il calciatore e la sua compagna hanno già 5 figli: i tre bambini avuti da CR7 precedentemente (con madre surrogata) – Cristiano Jr, 12 anni, e i gemelli Eva e Mateo, 4 – e le due bambine avute insieme: Alana Martina e l’ultima arrivata nata tra il 17 e il 18 aprile.

Questo era stato il loro post su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG