Chiara Ferragni avrebbe deciso dove fare la festa per il suo prossimo compleanno. Tutte le indiscrezioni sulla location.

Si avvicina la tanto attesa data del compleanno di Chiara Ferragni. I preparativi, ovviamente, sono già iniziati e il primo pensiero è stato alla location. Dove passare delle bellissime ore di festa con famiglia e amici? La risposta sembrerebbe portare alla Sicilia, precisamente a Palermo.

Chiara Ferragni: scelta la location per sua festa di compleanno

Chiara Ferragni

Il 7 maggio si avvicina e Chiara Ferragni sta ovviamente pensando a dove, come e con chi festeggiare il suo compleanno. L’idea è di una festa esclusiva in una location da sogno. Questa, potrebbe essere in Sicilia, precisamente a Palermo. L’amore per questa terra era già conosciuto dato che l’influencer più famosa d’Italia aveva scelto Noto per celebrare il suo matrimonio da favola con Fedez.

Adesso l’imprenditrice digitale e star dei social ha pensato bene anche di organizzare il suo 35esimo compleanno proprio “nelle stesse” zone. Dalle indiscrezioni che circolano in queste ore, pare proprio che la festa si svolgerà nella favolosa cornice di Villa Igiea, ai piedi di monte Pellegrino. Al momento, per ovvie ragioni, tutti i dettagli sono ancora top secret, compresa la lista degli invitati.

Saranno certamente presenti le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, e la mamma Marina Di Guardo. Da capire se, oltre ai parenti più stretti, potranno esserci anche invitati d’eccezione. Indubbiamente l’occasione del compleanno della Ferragni è un momento che nessuno vorrà perdersi.

Per “i comuni mortali”, invece, non resterà che attendere qualche foto e filmato social della serata che, non abbiamo dubbi, non mancherà di sicuro tra i profili Instagram di Fedez e quelli della diretta interessata o degli invitati.

Intanto l’imprenditrice digitale ha fatto vedere a tutti la sua nuova collezione di gioielli col suo ultimo post social:

