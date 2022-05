Hanno destato molto scalpore gli accordi prematrimoniali tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, soprattutto nelle parti relative alla loro intimità. Proprio questi patti privati hanno ispirato Le Iene a ricercare delle coppie che raccontassero la loro situazione “sotto le coperte”. L’inviato della nota trasmissione Mediaset Stefano Corti ha individuato alcuni personaggi a cui sottoporre una sorta di contratto simile a quello della famosa cantante e dell’attore. Tra questi, anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

La coppia, che sta insieme da 2017, si è raccontata in chiave molto intima senza alcun apparente problema. Una sorta di intervista senza peli sulla lingua col tema scottante del sesso…

Sul posto più strano in cui hanno fatto l’amore, Aurora Ramazzotti ha risposto senza filtri: “Non c’è perché noi lo facciamo solo a letto”. Goffredo, dal canto suo, non è stato della stessa opinione: “Non è vero, c’è: a Bali nella Jacuzzi”.

Anche in merito al numero di volte, i due non sembrano essere dello stesso avviso con la ragazza che ha parlato di 5 a settimana mentre l’uomo si è limitato ad uno sguardo perplesso.

Sulla durata dei loro rapporti: “Chi dice mezz’ora si fa del male da solo”, ha detto lei. E sulle posizioni preferite: “Io sopra”, le parole di Aury. “Novanta”, la risposta di Cerza.

Sulla lunghezza dell’organo genitale maschile di Cerza, Aurora e il compagno non sembrano proprio indicare la stessa dimensione: “L’hai fatto molto più grande, io ti amo ma…”, ha scherzato la giovane donna.

Infine, qualche passaggio anche dedicato all’autoerotismo: “L’ultima volta che l’ho fatto? Giovedì, lei lascia le tracce…”, ha dichiarato Goffredo. E la stessa Ramazzotti non ha negato: “Beh, mi dimentico il ‘di*do’ sul comodino sicuramente (ride ndr”.

E, in merito al cilecca del compagno, anche in questo caso nessun filtro: “Sì, è capitato”, hanno ammesso entrambi.

Questa la intro al servizio de Le Iene pubblicata su Instagram dal profilo ufficiale della trasmissione:

