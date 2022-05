Belen Rodriguez, con Cecilia e Jeremias, ha posato per il lancio della nuova linea. Anche la piccola Luna Marì è diventata modella.

Si chiama HINNOMINATE ed è la nuova linea pubblicizzata della famiglia Rodriguez. Belen, insieme al fratello Jeremias e alla sorella Cecilia, ha lanciato il nuovo “set” di abbigliamento per l’estate 2023. Presente tra gli scatti, come una vera modella, anche la piccola Luna Marì.

Belen con Luna Marì come modella: la foto social

Belen Rodriguez

C’è anche Luna Marì nello scatto “di famiglia” di Belen per il lancio della nuova linea di abbigliamento sponsorizzata dai Rodriguez. La piccola, meno di un anno all’anagrafe, è stata immortalata in braccio alla sua mamma con indosso un vestitino verde acqua, tonalità che riprende quella delle tute vestite anche dai vari Jeremias e Cecilia. La figlia della showgirl e di Antonino Spinalbese, ex della donna con cui la relazione è terminata qualche mese dopo la sua nascita, è diventata quindi modella per un giorno, o chissà per quali altri scatti, iniziando, si fa per dire, questa nuova carriera.

La piccola ha emozionato i tanti seguaci di Belen e famiglia provocando reazioni d’affetto da parte degli oltre 10 milioni di followers dell’argentina.

Alcuni di questo utenti, però, si sono domandati come mai manchi un altro pezzo fondamentale della famiglia: il giovane Santiago, figlio di Belen avuto con Stefano De Martino.

Non ci sono state risposte in merito ma è probabile che la situazione abbia a che vedere con la recente campagna attuata proprio dal bambino con suo padre per Armani. Insomma, si è trattato di evitare possibili contrasti tra marchi.

Per avere davvero la famiglia al completo, quindi, occorrerà attendere altre collaborazioni con altri brand. Siamo sicuri che in futuro l’occasione di vedere tutti insieme ci sarà. Per il momento il popolo del web si deve “accontentare” di Belen, Luna Marì, Jeremias e Cecilia.

Di seguito il post di Belen su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG