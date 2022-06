L’opinionista ha assistito al concerto della sua bambina, non del tutto indipendente a causa di un problema alla nascita, e non nasconde la sua emozione.

Silvia Bonolis, figlia di Sonia e Paolo, si è esibita per la prima volta al suo concerto con il suo contrabasso. La sua mamma non ha potuto non commuoversi ed essere fiera di lei. L’opinionista ha anche immortalato la performance di sua figlia in un bellissimo scatto condiviso sui social.

Silvia Bruganelli suona al suo primo concerto con orchestra: l’emozione di Sonia

Come riporta Today: “Una grande soddisfazione per la mamma, che ha condiviso sui social l’emozione e pubblicato una foto della sua ragazza. “Perché le cosa facili a te non piacciono” ha scritto, congratulandosi con Silvia alle prese con uno degli strumenti più complicati. Non era presente Paolo Bonolis, o quantomeno così sembra dai loro profili social, a cui certamente Sonia Bruganelli non avrà fatto mancare foto e video della performance. Una musicista in famiglia mancava.“

L’emozione è ancora più forte per i suoi genitori, che in una vecchia intervista hanno parlato dei problemi della figlia. Silvia è nata con dei problemi cardiaci: “Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi. Sta recuperando ma non è autonoma, vedere che non è indipendente un po’ fa male“. Ora la loro figlia a 20 anni e si esibisce per la prima volta con il suo contrabbasso, una soddisfazione immensa per Sonia e Paolo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG