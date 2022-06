Il noto presentatore Rai, ha raccontato di essere sparito per un periodo a causa di un problema di salute e di essere stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni.

In occasione di un’intervista a Nuovo TV, Giancarlo Magalli ha spiegato i motivi della sua improvvisa assenza dalle scene. A causa di un problema di salute è dovuto stare ricoverato in ospedale per un po’ di tempo. Ora è stato dimesso e rassicura di stare molto meglio.

Che problema di salute ha avuto Giancarlo Magalli?

GIANCARLO MAGALLI

Come riporta Gossip e Tv: “Come spiegato dal diretto interessato, Giancarlo Magalli è stato in ospedale per curare una fastidiosa infezione. Il conduttore ha preferito, per il momento, non fornire ulteriori dettagli. L’ex volto de I Fatti Vostri ha però assicurato che ha curato il suo problema e che oggi, per fortuna, sta meglio. Una volta tornato a casa Magalli si è subito rimesso a lavoro: ha scritto tre nuovi quiz che ha proposto in Rai.”

A quanto pare, ora il presentatore si è già rimesso all’opera e sta lavorando a due quiz da proporre in Rai. Non ha specificato di cosa si tratti ma non è sicuro che abbiano successo. Come sottolinea il portale, Una parola di troppo non ha avuto successo ed è stato poi cancellato dall’emittente. Ovviamente, ci si augura che questi nuovi progetti possano andare a gonfie vele per lui e che il suo problema si risolva completamente e senza conseguenze. In ogni caso ora sembra stare molto meglio, almeno da quanto dichiarato dallo stesso Magalli.

Riproduzione riservata © 2022 - DG