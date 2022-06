Il ballerino dopo una serie di rumor sul suo presunto tradimento ad Arisa, fa chiarezza sui social spiegando tutta la verità sul rapporto con la ballerina.

La rottura tra Vito Coppola e Arisa è ormai abbastanza evidente. La cantante lucana ha tolto il suo ex fidanzato su Instagram bloccandolo e i due non si mostrano da parecchio sui social insieme come facevano prima. Un’esperta di gossip però ha insinuato che il ballerino avrebbe tradito Arisa con Lucrezia Lando, una sua collega. Vito si è collegato in diretta su Instagram per fare chiarezza su questo punto.

Le dichiarazioni di Vito Coppola

Arisa

Come riporta Gossip e TV, Vito Coppola chiarisce il gossip secondo cui avrebbe tradito Arisa con Lucrezia Lando: “Dovreste sapere che il rapporto fra due persone di amicizia può anche essere normale. Ne parlo con voi in modo tranquillo, cerco di spiegarvi perché non vorrei ci fosse una mancanza di rispetto prima di tutto nei confronti di “Rosy”. Io e Lucrezia siamo solo amici, abbiamo un bel rapporto. Io e lei siamo andati in un locale di Roma dove abbiamo ballato YMCA, non era di certo un ballo sensuale. E poi pure se fosse, siamo ballerini, facciamo un’arte di contatto. Ci sta fare queste cose in compagnia, io non faccio i balli in assolo”.

Durante la diretta Instagram del ballerino è intervenuta anche Lucrezia stessa confermando che tra loro c’è solo amicizia. Il vincitore di Ballando con le stelle però, non ha chiarito i motivi della rottura nè ha confermato che esista nonostante sia evidente.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG