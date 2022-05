La nota giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli ha raccontato di aver accettato e poi rinunciato ad un programma sulla Rai.

Sono ore molto intense per Selvaggia Lucarelli. La nota opinionista, giornalista e scrittrice ha subito un grave lutto e lo ha reso pubblico sui social. Ma non solo. Anche a causa di questa triste notizia che l’ha vista protagonista in negativo, la donna ha comunicato di aver prima accettato e poi rinunciato alla conduzione di un programma Rai, precisamente su Rai 3.

Selvaggia Lucarelli ha voluto dare qualche risposta agli utenti di Twitter in merito alle voci che stavano circolando sul suo conto e sulla possibile conduzione di un nuovo programma Rai: “È vero che mi è stato proposto il programma su Rai 3 di cui state scrivendo, è vero che avevo accettato ma poi ho dovuto rinunciare una settimana fa circa per una serie di questioni personai che avevano e hanno la precedenza. Una era il mio cane”, ha scritto la donna.

Poi arriva anche un indizio su chi potrebbe prendere il suo posto: “Se è vero che lo fa (il programma ndr) Cesare Bocci come leggo, sono molto felice. Lui è bravo e simpatico”.

Di seguito una serie di messaggi su Twitter della Lucarelli:

È vero che mi era stato proposto il programma su Rai 3 di cui state scrivendo, è vero che avevo accettato ma poi ho dovuto rinunciare una settimana fa circa per una serie di questioni personali che avevano e hanno la precedenza. Una era il mio cane. 💓 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 31, 2022

Il programma su Rai 3

Il programma di cui si parla nella conversazione della Lucarelli, stando a quanto risulta a TvBlog, sarà una trasmissione che andrà in onda in seconda serata e si tratterà di ‘Perfetti sconosciuti’. Il programma sarà dedicato al rapporto tra genitori e figli, che si confronteranno nello studio allestito nel foyer del Teatro delle Vittorie di Roma. Alla conduzione, al posto della giornalista e opinionista, dovrebbe esserci Cesare Bocci con la figlia Mia (classe 2000)

‘Perfetti Sconosciuti’ dovrebbe fare il proprio esordio venerdì 24 giugno con la prima delle sei puntate previste.

