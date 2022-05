La nota influencer Ludovica Valli ha dovuto fare i conti con alcuni messaggio social nei confronti della piccola figlia.

Una situazione davvero spiacevole per Ludovica Valli e sua figlia Anastasia. La donna si è trovata a fare i conti con alcuni messaggi davvero spiacevoli – al limite del body shaming – ricevuti su Instagram da alcuni utenti. Il motivo? Il peso della sua piccola bimba, apparsa in diversi scatti di recente al matrimonio della sorella Beatrice.

Body shaming per la figlia di Ludovica Valli: cosa è successo

Ludovica Valli

La spiacevole situazione è nata dopo che Ludovica Valli aveva pubblicato alcune foto del matrimonio della sorella Beatrice dove appare, appunto, la figlia Anastasia. La piccola ha solo un anno, è nata a marzo 2021 dall’unione con Gianmaria Di Gregorio. La bimba è apparsa sempre sorridente e in ottima forma. Paffuta e giocosa come ci si immagina debba essere una bambina della sua età.

Peccato, però, che per alcuni utenti social, la piccola avesse qualche chilo di troppo e ha deciso di farlo presente a mamma e papà.

“Ma come mai è così grassoccia”, scrive l’utente rispondendo ad una storia di Valli dove si vede la bambina che cammina felice. “Mangia troppo mettetela un po’ a dieta, povera bimba”, ha continuato ancora la fan preoccupata per la bambina.

A questa serie di pareri, ecco mamma Ludovica rispondere: “Ma quale problema hai di preciso tu? Se mia figlia fosse in sovrappeso e/o avesse qualche problema di salute non ti preoccupare che prenderei provvedimenti. Sono la madre, voglio il suo bene non il suo male”.

Preso atto della risposta, l’utente che aveva scritto alla Valli ha replicato: “Ma non era una critica”. Eppure, sembrava proprio essere qualcosa di molto simile…

Questi i messaggi ricevuti dalla Valli:

E questo il post Instagram con le foto della bimba presa di mira:

