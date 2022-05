Un post social con alcune foto di lei che fa attività fisica. Alba Parietti ha deciso di mostrarsi ai suoi fan in alcune attività quotidiane senza filtri e anche senza trucco. Una scelta dovuta, come spiegherà la stessa showgirl con alcune parole, a chi le sta accanto, Fabio Adami, che, evidentemente, le sta insegnando un nuovo “modo” di vivere.

“Sto imparando a vedermi senza trucco e senza filtri, non solo nella vita, ma anche sui social”, ha scritto all’inizio del suo post Instagram Alba Parietti. “Ieri mi avete riempito d’amore e di complimenti per una foto senza filtri e senza trucco. Mi ha gratificato e fatto capire che la verità paga sempre. Grazie!!!”.

Le sue parole proseguono poi: “Alle volte noi donne siamo insicure, anche se non lo sembriamo. Dovremo trovare, la forza dentro di noi, io l’ho fatto tutta la vita. Ma è bello essere amata da qualcuno che ti fa sentire una dea, fortissima perché sai che è il primo a proteggerti dal mondo intero e alle volte anche da te stessa. La cattiveria alle volte è solo frustrazione, lo sfogo disperato di profonda infelicità per cui provare solo tanta pena, mai rabbia, semmai imbarazzo o indifferente distacco se si è più cinici o se perdura”.

E infine: “Bisogna essere compassionevoli con chi soffre e tolleranti, quanto indifferenti, con i più stupidi, soprattutto quando la vita ti fa regali così grandi, ti regala felicità, ricoprendoti di amore incondizionato , di dolcezza e di protezione (reciproca ). Buona serata, vi lascio con una citazione di Oscar Wilde, il mio faro. ‘Ci vuole una donna molto ingenua per fare cose veramente stupide’. Un abbraccio”.

Di seguito il post Instagram della Parietti:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram