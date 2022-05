Nozze favolose quelle tra Beatrice Valli e Marco Fantini accompagnati dall’amore dei presenti e pure del primogenito della donna, Alessandro.

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini è stato senza dubbio uno degli avvenimenti più importanti per la cronaca rosa italiana di questa ultima settimana. La coppia si è detta finalmente “sì” e lo ha fatto circondata dall’amore e dall’affetto dei propri cari, tra persone di famiglia e amici. Sui social, la donna ha voluto confessare anche un bellissimo gesto ricevuto dal proprio primogenito Alessandro, avuto quando aveva solo 17 anni.

Beatrice Valli e il retroscena sul figlio Alessandro

Beatrice Valli ha voluto rendere partecipi i suoi tanti seguaci social di un gesto compiuto da suo figlio Alessandro nei suoi confronti ma anche verso Marco Fantini, in un certo senso ormai “papà acquisito”.

Su Instagram, la Valli ha raccontato: “Alessandro: ‘Da questo momento ti affido la mia mamma️ perché so che quando è con te lei è davvero felice’. Alessandro ha voluto dedicarci una lettera davvero speciale, ma questa frase in particolare mi ha fatta commuovere e piangere di gioia; la porterò nel cuore per sempre perché mio figlio, il mio primo grande amore non poteva trovare parole migliori per accompagnarmi in un giorno così unico e speciale”.

Una lettera quindi, quella scritta dal figlio della Valli per la mamma, ma anche per quello che può definirsi a tutti gli effetti il suo nuovo genitore. Parole splendide che fanno comprendere il grande legame tra i due.

Già in passato la Valli aveva detto su Alessandro: “Io e Alessandro siamo molto uniti, è l’amore della mia vita. L’ho avuto quando avevo 17 anni, e sono cresciuta con lui. È stato impegnativo perché, nonostante fossi responsabile, non ero indipendente, e quella è la cosa che mi faceva più soffrire. Subentrano determinate paure ma poi tutto si risolve”.

Di seguito il post Instagram della Valli che racconta il gesto del figlio:

