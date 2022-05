Gianluca Vacchi rispedisce al mittente ogni accusa e fa chiarezza sulla situazione che lo ha visto al centro di svariate polemiche.

Prima la denuncia di una colf filippina che aveva parlato di insulti e minacce, poi gli audio che avrebbero confermato il racconto. Ora, Gianluca Vacchi rispedisce ogni accusa al mittente. L’imprenditore ha deciso di farlo con un comunicato stampa rilasciato all’ANSA dicendo di affidarsi ora alla giustizia.

Gianluca Vacchi, la verità sulle multe e gli insulti ai domestici

Gianluca Vacchi

La risposta tanto attesa è arrivata. Gianluca Vacchi ha rotto il silenzio dopo il caos generato da una serie di notizie arrivate dopo la presunta denuncia di una ex colf del suo staff. La donna aveva parlato di stato di “terrore” e altri dettagli inquietanti sull’imprenditore e influencer. La donna aveva raccontato di insulti ricevuti e di minacce di multe e licenziamenti nel caso in cui non venisse svolto un determinato lavoro esattamente come avrebbe voluto “il Dottore”.

In queste ore, l’uomo ha scelto di difendere la sua immagine rilasciando un breve comunicato: “Riguardo alle notizie apparse in questi giorni sui media non ho rilasciato alcuna dichiarazione né ho intenzione di farlo: ci sono infatti dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo”, si legge sull’ANSA.

E ancora: “Tuttavia sono state altresì diffuse, in modo fuorviante, numerose affermazioni false e gravemente offensive, anche riguardo a fatti per i quali non è mai stata presentata alcuna denuncia e che non costituiscono oggetto dei già citati procedimenti giudiziari: ho dato quindi mandato ai miei legali di tutelarmi in tutte le sedi competenti”.

I procedimenti in corso di cui si parla riguardano una ex colf e una coppia di lavoratori domestici che hanno impugnato un licenziamento. In tal senso Vacchi avrebbe sporto una denuncia alla Procura bolognese.

La nota vicenda avviene in un periodo particolare per l’imprenditore che sta lanciando un documentario sulla sua vita. A tal proposito vi proponiamo un’anteprima direttamente dal profilo Instagram dell’uomo:

