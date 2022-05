Ecco la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il tronista doveva decidere tra Soraia Ceruti e Lilli Pugliese e ora è tutto ufficiale.

Dopo le tante indiscrezioni e anticipazioni, finalmente è arrivato il giorno della scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne. Nella puntata odierna del 31 maggio, il tronista ha preso la sua decisione tra Soraia Ceruti e Lilli Pugliese.

Uomini e Donne, la scelta di Luca Salatino

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

“Il nostro percorso è stato sempre un crescendo. Mi ricordo che eri sempre la prima anche quando venivi per farmi ballare”, le prime parole di Salatino a Soraia. “Poi qualcosa è cambiato. Non c’era più quel sorriso. C’erano delle ansie e il nostro rapporto è un pochino cambiato. Non c’era più quell’armonia che c’era all’inizio. Il mio arrabbiarmi era per cercare di capire”.

“Io me l’aspettavo, me ne ero accorta”, ha risposto la donna prima di essere interrotta ancora dal tronista.

“Qualcosa era cambiato dentro di me. Era cambiato in qualcosa non bello, bellissimo. Sentirti alle volte così lontana mi ha fatto capire quanto mi mancavi, quanto mi mancano gli abbraccio e i tuoi sorrisi. Probabilmente, ci ho messo del mio per farti cambiare un pochetto. Le cose si fanno in due. C’è stato un momento al primo bacio. Al tramonto. Io dissi ‘al nostro primo tramonto insieme’. Ecco, io vorrei che dei tramonti ce ne fossero tanti altri insieme”.

Salatino ha quindi scelto Soraia che dopo avergli chiesto perché si fosse comportato un po’ in modo freddo nell’ultima esterna, lo ha abbracciato e baciato dicendogli di sì.

Anche sui social grande emozione per la nuova coppia anche se le reazioni sono state piuttosto diverse. Alcuni utenti, infatti, si sono mostrati fan dei due mentre un grande altro numero avrebbe preferito che Luca scegliesse Lilli che, al momento “del no”, si è commossa confermando il grande interesse verso il ragazzo.

Di seguito il post Instagram di Uomini e Donne con la scelta:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG