Selvaggia Lucarelli piange la morte del suo Godzilla, il tenero cagnolino che rendeva le sue giornate più felici. Il triste annuncio social.

La nota giornalista, opinionista e scrittrice Selvaggia Lucarelli è stata colta da un terribile lutto. In queste ore, infatti, è morto il suo cagnolino, Godzilla, un dolcissimo Cavalier King. La notizia è stata data dalla stessa donna dello spettacolo che su Instagram ha mostrato tutta la sua tristezza per questo momento terribile.

Selvaggia Lucarelli: il post social per il lutto

Selvaggia Lucarelli

“Sarai in ogni paperella, pan di stelle, pizza margherita che vedrò e per cui andavi pazzo”. Inizia così il messaggio d’addio di Selvaggia Lucarelli per il suo cagnolino defunto. “Sarai nelle cose che ti piacevano e nelle cose che hai rincorso, nei piccioni, negli uccellini, nelle libellule dell’ultima estate insieme. Sarai nei gatti di casa che ti hanno conosciuto per poco e che guardavi come si guardano i bambini scalmanati, con il muso da anziano paziente e in fondo un po’ divertito”.

“Ti abbiamo chiamato Godzilla per scherzo e invece, alla fine, sei stato degno del tuo nome fino all’ultimo. Sei stato l’eroe del mio bambino, il suo amico dell’adolescenza, la creatura preferita di Lorenzo. Sei stato nei miei libri, nelle gite in montagna, sotto le scrivanie degli hotel e le sedie al ristorante. Meritavi una vita più lunga, meritavi una vita più facile, ma ti giuro piccoletto, ci siamo impegnati perché potesse essere davvero vita fino all’ultimo”.

E infine: “Sarai sempre il nostro cane, non ti dimenticheremo mai. E vedi se finalmente ti riesce di catturare una libellula, sarebbe anche ora. Ti amo”.

Di seguito il post della Lucarelli su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG