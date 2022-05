Il fotografo Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha ottenuto l’affidamento in una comunità per curare la dipendenza da guadagni.

Ci sono novità per Fabrizio Corona e questa volta non si tratta di uno degli ormai consueti botta e risposta con la ex compagna Nina Moric. Infatti, l’ex re dei paparazzi, che era in detenzione domiciliare per scontare la pena residua per le sue condanne, ha chiesto e ottenuto l’affidamento ad una struttura specializzata per poter curare la dipendenza da guadagni.

Fabrizio Corona affidato a comunità specializzata

FABRIZIO CORONA

Come riportato dall’ANSA, Fabrizio Corona si trovava in detenzione domiciliare per scontare la pena residua per le sue condanne, ma in queste ore ha ottenuto la misura alternativa dell’affidamento terapeutico presso una “struttura comunitaria” a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza.

La decisione, come si legge, è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto l’istanza dei legali dell’ex re dei paparazzi, ovvoero degli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra.

I giudici, infatti, hanno evidenziato i “miglioramenti” dell’ex agente fotografico mettondo in luce nel provvedimento che “il percorso terapeutico”, che tra l’altro è già in corso, “appare idoneo ai bisogni di cura” per promuovere la sua “riabilitazione” e il “superamento di importanti fragilità personali”, anche perché soffre di una “patologia psichiatrica”.

Sempre secondo i giudici, Corona ha portato avanti “un lavoro introspettivo” anche sulla sua “dipendenza patologica dai guadagni”. Secondo quanto si apprende, Corona dovrà recarsi presso la comunità a Limbiate per 4 ore al venerdì.

I messaggi di Corona sui social

Lo stesso Corona ha confermato la notizia facendo vedere sui social alcune immagini da “libero”. Attraverso diverse stories su Instagram, l’uomo ha mostrato il ritorno alla normalità dopo tanti anni.

“Sono tornato a casa dopo 6 anni. Ringrazio i miei paesani per l’affettuosissima accoglienza. LORO mi chiamano Fabrizio e non Corona. Tornerò per fare grandi cose”, le parole dell’ex re dei paparazzi.

Di seguito, invece, l’ultimo post pubblicato su Instagram dall’uomo:

