Il tira e molla tra la dama e il cavaliere pugliese non è stato gradito al pubblico tanto che in molti hanno ipotizzato una messinscena da parte dei due.

Gli avvenimenti che stanno accadendo tra Riccardo e Ida non sono molto graditi al pubblico. Ida Platano ha accusato Guarnieri di non essere stato sincero, ma qualcuno ha notato incoerenza con le dichiarazioni della dama a Verissimo. Insomma in molti pensano che i due si siano messi d’accordo per tornare a settembre nel dating.

Il pubblico accusa Ida e Riccardo: ecco il motivo

Come riporta Caffeina: “Stando a quanto riferito da Blasting News, queste sono state alcune delle principali reazioni dopo la decisione di Ida Platano e di Riccardo Guarnieri di non tornare insieme: “A settembre di nuovo insieme, ora in vacanza e ognuno per la propria strada. Tanto poi si ritroveranno a Uomini e Donne e ripartirà la telenovela”, “Tanto li rivedremo a settembre per un’altra farsa”, “Questi due sono falsi”. Quindi, c’è chi ipotizza che sia tutta una messinscena e che poi dopo la pausa estiva potrebbero ritornare in studio.“

A suscitare queste polemiche c’è anche l’intervista di Ida a Verissimo che elogiava Riccardo, mentre in trasmissione gli ha detto l’opposto. La dama dichiarava: “Cosa provo oggi per lui? Non è amore, è amore immenso. Se lui è innamorato? Non lo so. È tanto orgoglioso però io penso di sì. A cena insieme sembrava come il primo incontro, ci guardavamo negli occhi, ci siamo toccati, come la prima volta. Non c’è stato un bacio. Spero ci sarà“. Dopo queste parole è andata in onda la loro lite in studio in cui la Platano dice a Guarnieri: “Non sei chiaro, mi vuoi intortare solo con le parole“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG