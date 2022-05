L’influencer parla della sua carriera, di cosa l’ha aiutata ad arrivare al successo di oggi e di come la sua vita privata rimanga fuori dai social.

In occasione di un’intervista al Corriere, Chiara Ferragni parla del suo successo, della sua carriera ma anche della sua vita privata. L’influencer ci tiene a precisare come la sua vita intima rimane tale e non viene esposta sui social.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Come riporta Fan Page, Chiara Ferragni dichiara: “Non mi sono mai prefissata cosa voglio o non voglio condividere, faccio ciò che sento. Ci sono contenuti che evito di postare per rispettare la privacy altrui, ma non esiste qualcosa di non detto, di cui sono certa che non parlerò”.

E ancora: “Per quanto online sia più attiva della media, il 90% della mia vita non è condiviso sui social“. L’influencer parla poi delle difficoltà di inizio carriera: “Molte persone più adulte mi criticavano, così sentivo di non meritare quello che mi stava succedendo”, continua. “Quando avevo 22 anni l’accanimento nei miei confronti era scioccante. Poi sono ispirata da altre da altre persone, influencer che sui social network si mostrano esattamente come sono nella vita. Perché i social sono spesso forieri di ispirazioni costruttive“.

Oggi Chiara Ferragni ha ottenuto un successo straordinario ed è sempre in viaggio. Sono quelli i momenti più difficili per lei che deve lasciare i suoi figli per giorni. L’influencer lo racconta sui social: “Ogni volta che parto per lavoro e soprattutto quando devo stare a lungo lontano dai miei figli mi sento così fortunata e allo stesso tempo così a pezzi.” E ancora: “Essere lontana da loro, fisicamente a distanza, mi spezza il cuore. Mi manca il loro odore, il loro tocco, i loro abbracci. Sono così fortunata a essere la loro mamma e spero che crescendo potranno sentirsi fieri di quello che sto costruendo per il loro futuro“.

