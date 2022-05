La scelta della compagna del Cavaliere non è piaciuta molto al web tanto da generare polemiche e commenti negativi sul suo gesto.

Marta Fascina è di nuovo nell’occhio del ciclone. Questa volta a generare stupore e polemiche è la scelta della deputata di mettere una foto di Berlusconi da solo e da giovane, come cover del cellulare. Il gesto ha generato tantissimi commenti positivi, in quanto è risultato davvero di poco gusto secondo il web.

Fioccano i commenti negativi per Marta Fascina

SILVIO BERLUSCONI

Come riporta Today, il gesto di Marta Fascina di mettere sul suo smartphone una foto da giovane di Berlusconi ha generato molti commenti negativi. Alcuni di questi come: “Ha fatto una cover con una foto di quando lui era giovane”, “Forse ai tempi della cover non prendeva il viagra”, “Due Silvio sono meglio di uno”. Alcuni commenti sono al vetriolo: “Ci va a letto insieme, la cover mi pare il minimo sindacabile”, “È veramente innamorata lei! Sì… dei suoi soldi”.

Insomma, se già la loro differenza di età ha generato sempre le polemiche che mettono in dubbio il reale sentimento della compagna del Cavaliere, questo suo gesto non ha migliorato le cose. La deputata non ha ancora risposto alle critiche sui social e neanche Silvio Berlusconi. D’altronde i due sono sempre rimasti molto riservati sia per quanto riguardo le “non-nozze” sia per le loro apparizioni in pubblico. Una delle poche occasioni in cui si sono mostrati sui social è stato San Valentino con un post a tema, mentre brindavano al loro amore.

