L’adorato e inseparabile gatto di Clio è morto durante la notte, la make up artist ha scritto una commovente dedica per lui sui social.

Lo si vedeva in tutti i suoi video e scatti, il piccolo Oscar era una costante nella vita di Clio e oggi tutti i fan della make up artist piangono la sua scomparsa. Il gatto si è spento durante la notte e la youtuber ha dedicato un lungo post di addio su Instagram.

La commovente dedica di Clio al suo gatto Oscar

Clio Make Up dice addio al suo gattino su Instagram: “E così durante la notte te ne sei andato , incredibile come tu abbia combattuto negli ultimi mesi , grazie di tutto, di avermi aspettata, di esser stato il miglior compagno che avessi mai potuto desiderare , ti abbiamo amato tanto fin dal primo giorno quando ti ho trovato in quello strano negozio dove salvavano animali a Manhattan , ti ho preso in braccio e tu con le tue zampetto magre mi hai abbracciato e li ho capito che saremo sempre stati insieme. “

Alla fine di questo commovente messaggio, la make up artist gli dice addio: “Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore , ciao Oscar ginger“. La dedica di Clio è correlata di foto che scandiscono i momenti più belli passati con il suo oscar che aveva circa 12 anni. Ovviamente la vicinanza dei fan si è fatta sentire e numerosi messaggi per Oscar sono arrivati sotto al post.

