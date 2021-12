Che animali ha accolto in casa Selvaggia Lucarelli? La giornalista ha un cane e un gatto che sono diventati vere e proprie star social.

Giornalista e giudice talvolta criticata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha una grande passione per gli animali. Attraverso i suoi canali social, condivide spesso le immagini dei suoi ‘figli’ pelosi, ovvero un cane e un gatto. Scopriamo qualche curiosità sui suoi amici a quattro zampe.

Selvaggia Lucarelli, il cane: razza e nome

Diventata popolare per il suo matrimonio con Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano, Selvaggia Lucarelli si è pian piano costruita la sua posizione nel mondo dello spettacolo. Ad oggi, infatti, è giornalista e giudice di Ballando con le Stelle. Oltre a finire al centro dell’attenzione per la sua lingua pungente, spesso attira la curiosità dei fan anche per la sua passione nei confronti degli animali. Selvaggia ha accolto in casa sia un cane che un gatto. Il primo ad essere entrato in famiglia è Godzilla, un cane di razza Cavalier King. Il simpatico cagnolino compare spesso sulla bacheca social della Lucarelli ed è molto apprezzato dai seguaci.

Il cane di Selvaggia ha un carattere tranquillo, ma durante l’ultima vacanza in Sicilia ha dato qualche problemino ai suoi padroni. Godzilla, infatti, ha accusato molto il caldo, tanto che li ha costretti a trascorrere qualche ora in macchina con l’aria condizionata accesa.

Selvaggia Lucarelli: il gatto trovato in Sicilia

Il gatto di Selvaggia Lucarelli si chiama Evangelion, per gli amici Arancino, ed è stato accolto in famiglia durante una vacanza in Sicilia. La giornalista si stava concedendo qualche giorno di relax con il figlio Leon e con il compagno Lorenzo Biagiarelli, quando sulla loro strada hanno incontrato un micio piccolo e spaurito. Per volere del pargolo, Selvaggia ha deciso di riportare il gatto a Milano. Il nome scelto, ovvero Evangelion, significa l’Anticristo e, in un certo senso, sembra proprio che il felino abbia un caratterino tutt’altro che semplice.

Godzilla lo sa bene: la Lucarelli ha raccontato che il micio ha graffiato il cane sugli occhi. Nulla di grave, sia chiaro, tutto è tornato nella norma dopo una cura antibiotica. I primi giorni di convivenza, quindi, non sono stati pacifici. A distanza di qualche mese, Selvaggia, che parlava di casa sua come la “striscia di Gaza“, ha dichiarato che i suoi animali hanno trovato una specie di equilibrio, tanto che sono arrivati perfino a giocare insieme.

