Luna, Labrador di 6 anni appartenetene all’Unità cinofila dei vigili del fuoco di Palermo ha ritrovato le 4 vittime sotto le macerie del palazzo crollato a Ravanusa.

Salgono a 7 le vittime rinvenute sotto le macerie del palazzo a Ravanusa, 4 delle quali sono state scoperte da un Labrador di 6 anni. Si chiama Luna, ha 6 anni ed è addestrata a trovare persone vive invece ha trovato le ultime vittime della tragedia in Sicilia.

Luna ha ritrovato le vittime sotto le macerie del palazzo a Ravanusa

“Luna è addestrato per cercare i vivi, non i morti, viene spiegato, e quando li trova abbaia in modo continuo e cadenzato. Così questa volta, quando purtroppo ha segnalato i cadaveri, non ha abbaiato né utilizzato il segnale “codificato”, ma si è fermato sul posto e ha scodinzolato in modo agitato. Il suo conduttore ha così capito che in quel punto c’era qualcosa: il primo corpo era a pochi centimetri sotto le macerie, e da lì sono risaliti alle tracce delle altre vittime.”

Queste le parole riportate da La Stampa su Luna, il Labrador appartenetene all’Unità cinofila dei vigili del fuoco di Palermo che ha aiutato ad individuare le vittime del crollo del palazzo. Il cane è in servizio da 3 anni e lo rimarrà fino a 11 per dare ancora supporto nelle ricerche.

