In provincia di La Spezia, un uomo ha contattato un sicario per poter uccidere la moglie e la suocera: arrestato dalla polizia.

Un uomo è stato arrestato in provincia di La Spezia, con l’accusa di duplice tentato omicidio. L’impiegato voleva liberarsi della moglie e della suocera per motivi economici e così ha assoldato un sicario per ucciderle. Il pregiudicato è venuto accompagnato dalla polizia che ha messo in carcere il 50enne.

Le dinamiche del tentato duplice femminicidio

L’uomo aveva offerto 30mila euro per uccidere moglie e suocera. A quanto pare, il 50enne aveva maturato questa idea da un po’ ma solo nell’ultima settimana ha accelerato la trattativa. Il movente è economico non ancora chiarito o divulgato. La polizia di Sarzana ha messo in sicurezza le due donne e ha arrestato l’uomo con l’aiuto del sicario che si è recato al primo incontro con il 50enne accompagnato dalle forze dell’ordine.

Probabilmente il malvivente non voleva effettivamente compiere quel duplice crimine e ha aiutato la polizia locale. Su TG Com 24 si legge: “L’uomo, un impiegato originario della provincia di Parma ma da tempo residente in val di Magra, aveva offerto al sicario 30mila euro per uccidere moglie e suocera. Aveva chiesto un ‘lavoretto pulito”. Per questo ha incontrato il killer per portargli una prima tranche della somma pattuita. Il resto sarebbe stato corrisposto a lavoro eseguito.”

