Edoardo Stoppa si è scagliato via social contro la sperimentazione applicata da alcune aziende sugli animali.

L’ex inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa ha scritto un post sui social in difesa degli animali e ha postato alcune immagini scioccanti della sperimentazione a cui sarebbero sottoposti alcuni cani con il fumo di sigaretta. “Esperimenti come questo, tutt’oggi vengono effettuati in tutto il mondo in migliaia di laboratori, con sperimentazioni che oltre ad essere immorali, spesso sono inutili e non portano a nessun risultato. No alla vivisezione e alla sperimentazione animale, sì ad una ricerca etica, moderna ed efficiente!”, ha scritto.

Edoardo Stoppa

Stoppa contro la sperimentazione sugli animali

Da sempre Edoardo Stoppa è in prima linea quando si tratta di diritti degli animali e sui social ha dedicato un post a un tema che non ha mancato d’indignare il suo pubblico social: la sperimentazione sui cani e altri animali.

Stoppa ha postato alcune immagini di cuccioli di Beagle a cui sarebbe stato fatto inalare il fumo di sigaretta. Il suo post ha ottenuto centinaia di like e in tanti tra i suoi fan hanno lodato la battaglia portata avanti dall’ex inviato di Striscia la Notizia (che da sempre insieme a sua moglie, Juliana Moreira, si occupa del benessere degli animali).

