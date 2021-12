Agustina Gandolfo ha fatto alcune confessioni su Wanda Nara, da poco finita al centro del gossip per il presunto tradimento subìto da parte di Icardi.

Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, ha per la prima volta confessato alcuni retroscena su Wanda Nara che, a suo dire, avrebbe avuto nei suoi confronti un atteggiamento di riguardo all’epoca in cui suo marito giocava nell’Inter: “Non la considero un’amica, ma la ringrazio perché era una di quelle che si univa al gruppo quando io non parlavo una parola di italiano”, ha dichiarato Agustina al magazine Hola!, e a seguire si è lasciata sfuggire anche qualche confessione sul tema del tradimento.

Fonte foto: https://www.instagram.com/agus.gandolfo/?hl=it

Agustina Gandolfo e Wanda Nara

Di recente Wanda Nara è stata investita da una bufera a causa del presunto tradimento subìto da suo marito, Mauro Icardi, con la modella Eugenia Suarez.

Forse proprio a causa di questo la modella Agustina Gandolfo, legata al calciatore Lautaro Martinez, si è sentita di dire la sua in merito al tema del tradimento. A Hola!, dopo aver espresso parole gentili sul conto di Wanda Nara, la modella ha detto:“Io ho una teoria secondo cui, se gli uomini vogliono essere infedeli, lo saranno lo stesso, che li controlli oppure no. A me non piacciono le relazioni aperte e dico sempre a Lauti: ‘Se un giorno ti innamori di un’altra, dimmelo prima. Non farmi del male’, perché un’infedeltà mi ferirebbe troppo”.

