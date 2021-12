Madonna ha subìto la censura da parte di Instagram per alcuni scatti bollenti e 50 Cent l’ha presa in giro, scatenando l’ira della pop star.

Madonna ha pubblicato alcuni sensuali scatti in calze a rete che sono stati presto censurati da Instagram e 50 Cent ha pensato bene di scherzare sull’episodio. Peccato che la Regina del Pop sia andata su tutte le furie, e che non gliel’abbia certo fatta passare liscia: “Ecco 50 Cent che finge di essere mio amico. Immagino che la tua nuova carriera riguardi l’attirare l’attenzione cercando di insultare gli altri: la scelta meno elevata che potessi fare come artista o adulto. Sei solo geloso di non essere bello come me o di non poterti divertire così tanto quando avrai la mia età“, ha scritto Madonna pubblicando sui social delle vecchie foto insieme al rapper.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

MADONNA

Madonna contro 50 Cent

A 63 anni compiuti Madonna non ha paura di mostrare le sue grazie al pubblico social, ma la censura di Instagram si è dimostrata ancora una volta impietosa nei suoi confronti. 50 Cent ha trovato l’episodio divertente e così, dopo aver ricondiviso una delle foto della popstar, ha scritto: “Questa è la roba più divertente di oggi. Che cosa pazzesca. Questa è Madonna sotto al letto che cerca di fare Like a Virgin a 63 anni“.

Madonna non ha gradito il commento del rapper e non gliele ha certo mandate a dire. A seguire 50 Cent ha pensato di pubblicare un messaggio di scuse, presto scomparso da Twitter. Nel suo tweet avrebbe scritto: “Mi dispiace, non avevo intenzione di ferire i tuoi sentimenti. Non ne traggo beneficio, in ogni caso. Ho detto quello che pensavo quando ho visto la foto. Spero che accetterai le mie scuse“.

Riproduzione riservata © 2021 - DG