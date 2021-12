Lorenzo Jovanotti ha scritto un tenero post sui social per fare gli auguri di compleanno a sua figlia, Teresa Cherubini.

Teresa Cherubini, nata dall’amore tra Lorenzo Jovanotti e Francesca Valiani, ha compiuto 23 anni. Il cantante ha voluto farle un augurio speciale condividendo una foto in cui lui e Tersa sono ritratti insieme e lei, ancora bambina, sorride sulle spalle del papà. “Buon compleanno Teresa! La mia ragazza libera”, ha scritto il cantante.

Lorenzo Jovanotti: il compleanno della figlia

Lorenzo Jovanotti è legatissimo a sua figlia Teresa e nel giorno del compleanno della ragazza non ha perso occasione per dedicarle uno speciale messaggio di auguri attraverso i social. L’anno scorso è stato particolarmente difficile per Teresa, che a ridosso del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus aveva scoperto di dover combattere contro il linfoma di Hodgkin. La ragazza fortunatamente è guarita e Lorenzo Cherubini e sua moglie hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo, tornando a vivere insieme alla figlia la loro vita di sempre.

“Teresa è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario”, aveva dichiarato Francesca Valiani attraverso un post via social dopo la battaglia di sua figlia.

