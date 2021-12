L’ereditiera Elettra Lamborghini si è confessata senza filtri e per la prima volta sul tema della maternità.

A oltre un anno dalle sue nozze con il dj Nick Van de Wall, Elettra Lamborghini si è confessata senza filtri al salotto tv di Silvia Toffanin, dove ha rivelato che, per il momento, non sarebbe alla ricerca di un figlio. “Voglio essere la mamma migliore del mondo, ma adesso voglio fare le mie cose”, ha dichiarato l’ereditiera, e ha aggiunto ironica: “Arriverà, magari quando mi coprirò di più”.

Elettra Lamborghini: il desiderio di un figlio

Al momento un bebè non sarebbe nei progetti di Elettra Lamborghini, che sta continuando a concentrarsi sulla sua vita privata e sui suoi numerosi impegni di lavoro. A Verissimo è stata la stessa ereditiera a scherzare sull’argomento, specificando che comunque – prima o poi – cercherà di diventare madre di un bebè.

L’ereditiera è convolata a nozze con il marito, Dj Afrojack, il 26 settembre 2020 con una lussuosa cerimonia sul lago di Como. I due fanno la spola tra l’Italia e l’Olanda (dove abita la famiglia di lui) e tra i due l’amore sembra procedere a gonfie vele. A Verissimo l’ereditiera e cantante ha anche confessato: “Non devo farlo perché sono sposata, ma credo a quel punto la vita cambi. Ho ancora tanti sogni, ma per come sono fatta io penso sia ancora presto: vorrei rendere la vita mio figlio il più semplice possibile, quindi per ora aspettiamo”.

