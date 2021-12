Tutto pronto per il Natale in casa di Alessia Marcuzzi: con la showgirl sarà presente anche il suo ex, Francesco Facchinetti.

A Verissimo è stato lo stesso Francesco Facchinetti a svelare che tra lui e Alessia Marcuzzi tutto procederebbe per il meglio: l’ex coppia è rimasta molto unita nonostante l’addio e, come di consueto, i due festeggeranno il Natale insieme ai loro figli (Mia, l’unica nata dalla loro relazione, Tommaso, nato dall’amore tra la Marcuzzi e Simone Inzaghi, e Liv e Leone, nati dall’amore tra l’imprenditore e Wilma Helena Faissol). “Siamo in 23, è dura organizzare il Natale. Stiamo organizzando la cena per i 22 con i Facchinetti e i Marcuzzi. Siamo una grande famiglia allargata e ci vogliamo realmente bene. Le dinamiche sono vere e sincere, cerchiamo di viverci i momenti tutti insieme“, ha dichiarato Facchinetti.

Francesco Facchinetti: il Natale in casa Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha più volte confessato di aver mantenuto un ottimo rapporto con i suoi ex e padri dei suoi figli, Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi. L’imprenditore ha confermato che tra lui e la conduttrice i rapporti sarebbero ottimi e infatti i due trascorreranno insieme il Natale con i rispettivi compagni, Paolo Calabresi Marconi e Wilma Helena Faissol, e rispettiva prole a seguito. A proposito del suo “segreto” per mantenere rapporti amichevoli con gli ex Alessia Marcuzzi ha confessato a Verissimo:

“Qual è il segreto? Sicuramente la situazione economica aiuta, non essendoci problemi di soldi ci siamo lasciati bene. E poi è fondamentale che non ci sia più amore. Nei loro confronti non ho nessun rancore. Vado ancora più d’accordo con le loro mogli, se si è donne intelligenti si può fare un bel gruppo.”

