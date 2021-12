Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, formata da Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, sono ancora insieme: crisi passata.

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo pubblicano una foto insieme che mette definitivamente un punto alla loro crisi. I due hanno comunque specificato che non si sono mai lasciati e che non si è mai verificato un tradimento come suggerito dai gossip in questi anni.

Le dichiarazioni di Francesca e Eugenio

“Non sarebbe il momento adatto, non siamo pronti per una separazione. Ma poi non ho mai detto niente su questa cosa. Sono anni che ci propongono gossip di questo tipo, abbiamo sempre rifiutato”. Questo è quanto affermato dalla coppia composta da Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, su Fan Page. I due erano in crisi ma non hanno mai pensato di separarsi o lasciarsi come il gossip ha lasciato intendere più volte.

Poi continua l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Noi non abbiamo mai fatto discussione, non abbiamo mai commentato ufficialmente. Tradita, io? Se qualcuno mi porta le prove, ma per adesso non ce ne sono”. I due sono molto felici e innamorati e l’ultima foto pubblicata lo dimostra.

