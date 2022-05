Dalle anticipazioni che circolano sul web sembra che il tronista abbia scelto tra le due corteggiatrici, Soraia e Lilli.

Dalle indiscrezioni, sembra che il 18 maggio si sia registrata la scelta di Luca Salatino. Il tronista, dopo l’abbandono di Aurora, è stato indeciso tra le due corteggiatrici rimaste: Soraia e Lilli. Chi avrà scelto per iniziare una relazione fuori dagli studi di Uomini e Donne?

Luca Salatino sceglie Soraia

Come riporta Blogtivvu, a svelare le anticipazioni della puntata e la scelta di Luca è pagina Instagram di UominieDonneClassicoeOver a cura di Lorenzo Pugnaloni: “Nella registrazione di oggi Luca ha fatto la sua scelta! Luca ha scelto Soraia! “

Insomma, sembra che il tronista abbia preferito proseguire la conoscenza di Soraia fuori dalle telecamere. Lilli è la non-scelta, come la prenderà la corteggiatrice? Intanto dopo essere uscita Aurora Colombo dichiara chiaramente al Magazine che se fosse rimasta, sarebbe stata lei la scelta di Luca. L’ex corteggiatrice poi rivela i motivi per cui è andata via dal programma: “Luca mi ha subito incuriosito, ma durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei. Mi sono resa conto che non è la persona per me, altrimenti non avrei mai mollato, me lo sarei portato a casa.“

In ogni caso le anticipazioni rivelano anche ciò che accade al trono over, durante la registrazione: “Per Gemma è sceso un nuovo corteggiatore di Casera e l’ha tenuto. Quasi tutto il tempo dedicato agli over incentrato su Ida e Riccardi, i due sono usciti anche una delle sere scorse. Ma non c’è stato nessun punto di incontro, ma solo scontri. Tina ha fatto il devasto.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG