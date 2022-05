L’influencer e modella ha parlato a lungo del suo rapporto con Alessandro Basciano e poi ha commentato la scelta dell’ex Ranieri a Uomini e Donne.

In occasione di un’intervista a Fan Page, Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano raccontano la loro storia d’amore dopo il GF Vip. La modella, inoltre, mette in chiaro la sua posizione nei confronti Matteo Ranieri ma anche di Fabrizio Corona entrambi suoi ex.

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni

Come riporta Fan Page, Sophie Codegoni parla del rapporto con Alessandro Basciano: “Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi.” L’ex gieffino conferma i progetti futuri della coppia: “Il pensiero di avere una famiglia c’è, ma diamo priorità al nostro lavoro, soprattutto per lei che è molto giovane.“

Sulla scelta di Matteo Ranieri, la modella dichiara: “Io ero nella casa e quindi l’ho saputo solo dopo. Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c’è nessun rancore. Ho letto la sua dichiarazione, devo dire che ha ragione, sono d’accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato e c’era voglia di innamorarsi.“

Su Fabrizio Corona, invece, dichiara: “Ho sentito dichiarazioni in cui veniva offeso il mio fidanzato. Una volta uscita dalla casa inoltre ho scoperto che alcuni patti lavorativi non sono stati rispettati. Ci sono state diverse mancanze di rispetto anche sui social. Oggi quindi non c’è e non ci interessa avere nessun tipo di rapporto. Sinceramente questo suo atteggiamento non mi tocca, so che lo fa per fare “hype” e che probabilmente le cose che dice non sono neanche quelle che pensa davvero. Fa un gioco a senso unico“.

