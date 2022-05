Dopo una lunga attesa causa pandemia Beatrice Valli e Marco Fantini convolano a nozze: l’influencer festeggia sfoggiando ben due abiti.

Tempo di matrimoni questo 2022. Neppure il tempo di aver festeggiato Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Kourtney Kardashian e Travis Baker, che alla lunga lista degli sposi in attesa del post pandemia si sono aggiunti anche Beatrice Valli, modella e influencer nota al pubblico come corteggiatrice di Uomini e Donne, insieme a Marco Fantini, ex tronista conosciuto proprio in occasione del popolare programma di Maria De Filippi.

Occhi puntati naturalmente sull’abito della sposa, anzi in questo caso i due abiti: Beatrice Valli infatti ha scelto di raccontare i due diversi momenti delle sue nozze scegliendo un modello per la cerimonia ed uno per il ricevimento. Un double wedding look da cui farci senz’altro ispirare per le nostre nozze.

Beatrice Valli: per le nozze un abito da sposa principesco

Le nozze si sono tenute il 29 Maggio a Capri all’ora del tramonto in una romantica terrazza con vista sul mare, circondati da archi di rose bianche. Per il momento della promessa Beatrice si è affidata all’Atelier Emé – come Giorgia Palmas -, scegliendo un abito sofisticato e principesco con ampia gonna in tulle, caratterizzato da un lungo strascico, corpetto a cuore e spalle scoperte avvolte dalle maniche scese sulle braccia.

L’abito molto elegante ma semplice nella texture e nelle applicazioni, si sposava magnificamente con una location ricca di fiori e suggestiva come quella caprese. A completare questo primo look da cerimonia guanti trasparenti, uno chignon basso per reggere l’ampio velo e un paio di scarpe gioiello luminose: dettagli che hanno impreziosito di dettagli il suo wedding look.

…E per la sera un abito ultra glam per il ricevimento: un look candido e scintillante

Se per il momento più importante e sacro della cerimonia Beatrice ha scelto un look sognante ma allo stesso tempo non troppo sfarzoso, per il ricevimento ha optato per un look più luminoso per festeggiare in compagnia di amici e invitati.

La sposa ha indossato un abito corpetto bianco ricoperto di pietre preziose, con ampio spacco dietro, scollo profondo e schiena nuda, impreziosito da sandali con listini gioiello: un look fabulous, glamour e scintillante, con la giusta dose di sensualità. Anche in questo caso l’abito si è perfettamente sposato con l’atmosfera: intima, delicata e naturale, dove l’abito di Beatrice contribuiva a rendere tutto il ricevimento ancora più luminoso e da favola. Due look che ci mostrano come anche l’armonia tra abiti e location sia un fattore che renda ancora più speciale il giorno delle nozze, dove tutte sogniamo che tutto sia semplicemente perfetto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG