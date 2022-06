Un momento di svago e spensieratezza che la sposa condivide con le sue amiche, l’addio al nubilato perfetto si completa con un look ad hoc

Le amiche della sposa, soprattutto quelle di vecchia data, sanno bene quanto sia piacevole ma faticoso organizzare un addio al nubilato perfetto. Per la sposa rappresenta un momento di spensieratezza, la giornata in cui staccare la spina dalla movimentata organizzazione del matrimonio e circondarsi delle sue migliori amiche per condividere del tempo insieme prima del grande giorno. Proprio per questo è fondamentale sorprendere certamente lo sposa, ma assicurarsi di come immagini e cosa desideri per il suo addio al nubilato: dovrete essere un team bride perfetto che non lascerà nulla al caso, neppure la scelta dei look per l’occasione.

Addio al nubilato, come vestirsi: t-shirt con scritte ed accessori personalizzati

La prima regola di un addio al nubilato che si rispetti è far sentire alla sposa che siete la sua bride squad: a prescindere quindi dalla destinazione o location prescelta sarebbe molto carino indossare delle t-shirt con scritte che trovate online già realizzate oppure se volete sorprendere ancora di più la sposa potete far realizzare delle magliette su cui far stampare delle frasi scelte da voi.

Alcuni modelli low cost potete trovarli su Shein, su Ali Express o Amazon, se invece volete farle personalizzare trovate anche alcuni siti online come Spreadshirt. Non dimenticate che anche gli accessori sono un must have dell’evento: coroncine floreali per le amiche, un cerchietto con velo per la sposa, diademi da principessa, gonne in tulle ma anche parrucche, sono tra i gadget più trendy perfetti per dare un tocco ironico, spensierato e colorato al vostro look, qualunque sia la destinazione, e da sfoggiare soprattutto al momento della torta o del brindisi.

Bikini, minidress, outfit casual: I look inspo da scegliere a seconda della location

Se le magliette personalizzate e gli accessori sono un piccolo omaggio per sorprendere e coccolare la futura sposa, i look che ciascuna di voi indosserà sarà in gran modo influenzato dalla location dell’addio al nubilato. Assicuratevi che tutte nello stile e nella tipologia di abiti siate sulla stessa frequenza d’onda: può essere un’idea ad esempio indossare lo stesso outfit ma di colore differente.

– In occasione di un pranzo fuori città, un pic-nic o una gita potreste scegliere tutte uno stile casual, decisamente comodo per questo tipo di giornata: t-shirt tutte uguali da abbinare ciascuna in maniera diversa con gonne o pantaloni in denim anche di colori differenti.

– Se invece si prevede una scatenata serata in discoteca, le t-shirt inaugureranno la serata ma poi sfoggiate dei minidress o tubini scintillanti, ad esempio dello stesso modello ma di colore diverso. Lo stesso vale per i bikini nel caso abbiate pensato ad una giornata al mare o alle terme, costumi che potete far personalizzare anche in questo caso e a cui potere aggiungere anche un cappello di paglia da personalizzare con un foulard. I colori basic funzionano sempre ma il 2022 è l’anno dei colori vitaminici, quindi osate pure per un team bride coloratissimo!

