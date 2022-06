Acquistare un paio di sandali gioiello in questa bella stagione 2022 è un investimento smart, che ci permetterà di indossarle dai jeans all’abito lungo

Sensuali, vitaminici, vertiginosi : i sandali gioiello di quest’estate 2022 sono un colpo al cuore, un ritorno piacevolissimo e pop gli anni ’90 grazie alla suola squadrata e al plateau vertiginoso preannunciato dalle trendyssime e altissime Mary Jane Versace con il cinturino alla caviglia impreziosito da strass. L’invito a vestirsi in colori sgargianti, giocando tra tinta unita e color block rendono le calzature di quest’anno particolarmente versatili: acquistare un sandalo gioiello per una cerimonia equivale a poterlo tranquillamente indossare anche con un paio di jeans o su look da sera casual, grazie ad un design elegante e raffinato.

Sandali gioiello 2022 tacco alto: design dalle linee versatili ed eleganti con dettagli originali

Meno comfy quest’anno nel nostro archivio di sandali estivi da sfoggiare, ma più sensualità ed eleganza, espresse da linee rigorose ed essenziali, come i tacchi a spillo di Jimmy Choo per cui basta rubare un prezioso bracciale in oro da agganciare ad un listino per riscrivere la nuova genesi del sandalo gioiello, decisi ad andare ben oltre gli strass. Un modello prezioso al punto giusto che immaginiamo già sotto un delicato abito da cerimonia ma anche a contrasto con un paio di pantaloni in denim chiaro.

– Scintillano più che mai i sandali gioiello di quest’anno, ma sposano listini sottili e dettagli minimalisti che avvolgono delicatamente la caviglia in un vorticante tripudio luminoso come i modelli di Rene Caovilla, avvistati anche sul red carpet di Cannes, o quelli a granchio di Casadei che mixano la sensualità del tacco a spillo con l’imponenza del maxi plateau.

I modelli gioiello low cost 2022: Zara, Stradivarius, Mango

Naturalmente queste preziose tendenze ispirano e vengono reinterpretate anche dai brand del fashion retail come Zara, che propone il modello a fascette impreziosite da strass in un una chiave pret a porter in una nuance nude dal sottile tacco a campana per chi vuole viaggiare su medie altezze, ma non mancano modelli più alti come i sandali in vinile trasparente tempestati di strass.

Punta su un modello nude anche Stradivarius con fasce gioiello intrecciate che avvolgono elegantemente anche la caviglia, più audace invece il modello in black impreziosito da catene dorate che fasciano il piede. Nel colore invece più amato del momento, il rosa scuro, li troviamo proposti da Mango: anche in questo caso il modello è a fascette ricoperte di piccolissimi strass, ma la fasciatura è a raggio e concentrata solo sulla prima parte del piede.

