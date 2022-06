In occasione della parata Trooping The Colour, il principino a sfoggiato un look identico a quello del papà che ha fatto impazzire tutti, prendendosi la scena.

Il piccolo Louis di Cambridge ha debuttato ufficialmente in occasione del Giubileo reale. Il principino si è affacciato sul balcone di Buckingham Palace con un completino alla marinara per onorare il papà. Carinissimo nella sua tenuta ufficiale e in tema, Louis ha rapito tutti gli sguardi diventando la star della parata.

Il principino Louis star del Giubileo reale

Come riporta Fan Page: “Al termine della parata del 2 giugno si è affacciato dal balcone sotto lo sguardo vigile di mamma Kate Middleton – incantevole in bianco – e ha assistito al volo degli arei insieme alla bisnonna sovrana, che gli ha indicato lo spettacolo. Per l’occasione il principino indossava un completino da marinaretto con la classica giubba celeste e il collo a righe bianche e blu stretto da un fiocco al collo. I fan più attenti non si sono fatti sfuggire la somiglianza con il papà William, che nel 1985 si affacciò dallo stesso balcone indossando lo stesso completino. Qualcuno sospetta che sia proprio lo stesso, in ogni caso la scelta di mamma Kate Middleton è chiara: ogni dettaglio dei look è studiato per trasmettere continuità e rispetto delle tradizioni.“

Ecco la foto di William e Louis a confronto

Il piccolo ha rapito tutti con il suo completino identico a quello del papà, rubando la scena anche ai fratellini George e Charlotte. Lo sguardo fiero dei suoi genitori e l’amore del pubblico lo hanno fatto diventare la star indiscussa di questo Giubileo reale.

