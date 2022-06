Dopo ben 12 anni a rompere la storia d’amore tra Shakira e Piquè è lui stesso con un tradimento, la ragazza in questione sembra sia una studentessa di appena 20 anni.

Secondo un’indiscrezione del giornale spagnolo El Periodico, Shakira avrebbe lasciato il suo compagno storico, Gerard Piquè, per un tradimento. Il calciatore del Barcellona avrebbe avuto una relazione clandestina con una studentessa di 20 anni, ponendo fine alla relazione con la cantante.

Shakira è stata tradita dal suo compagno?

Shakira

Come riporta Fan Page: “Secondo El Periodico, che cita fonti vicine alla coppia, Shakira avrebbe scoperto un tradimento da parte del compagno. Piquè sarebbe stato visto più volte frequentare night club fino a notte fonde insieme a un gruppo di amici. In occasione di queste scorribande notturne, il campione avrebbe tradito la compagna. Nell’articolo di El Periodico firmato da Pérez de Rozas e Laura Fa, si legge “La cantante l’ha beccato con un’altra e stanno per separarsi”.

A quanto pare il calciatore avrebbe tradito Shakira con una studentessa di 20 anni: “Una giovane bionda sui 20 anni, che studia e lavora come hostess di eventi“, così la definisce El Periodico. Piquè, dunque, avrebbe perso la testa per lei tradendo di fatto la cantante che scoprendolo ha deciso di lasciarlo. Le cronache rosa parlavano di una crisi di coppia già da un po’. I due non pubblicavano più foto insieme sui social e la cantante è partita per una vacanza a Ibiza senza di lui. Questo e tanti altri segnali rendono abbastanza evidente che qualcosa nella coppia non vada ma si attendono comunicazioni ufficiali.

