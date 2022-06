Una splendida Kate Middleton ha incantato tutti al Giubileo reale con un bellissimo e raffinato abito bianco e, a corredo, degli orecchini molto speciali.

In occasione dei 70 anni della regina e del Giubileo reale, Kate Middleton ha sfoggiato un abito bianco strepitoso ed elegantissimo. Oltre al piccolo Louis che si è vestito alla marinara come il papà, Kate ha sfoggiato gli orecchini di Lady Diana, come omaggio alla defunta madre di William.

Il look di Kate Middleton al Giubileo Reale

Come riporta Fan Page: “Ancora una volta Kate Middleton ha fatto una scelta nel segno della sostenibilità ambientale: ha indossato un coat-dress, il suo signature look, firmato Alexander McQueen. L’abito-cappotto bianco non è un nuovo acquisto: lo aveva indossato anche al vertice del G7 in Cornovaglia l’anno scorso. Ha aggiunto un cappello a tesa larga bianco e blu, firmato Philip Treacy, e una piccola pochette coordinata.“

Kate si conferma, dunque, la regina dell’eleganza e della moda con un abito riciclato che ha lasciato tutti senza parole. Il dettaglio veramente rilevante, però, sono i gioielli. La duchessa ha sfoggiato una collana con pendente in zaffiro abbinato all’anello di fidanzamento e agli orecchini, tutti appartenuti a Lady Diana. Un omaggio davvero molto significativo alla defunta madre del marito William che ha davvero fatto la differenza in questo Giubileo. Da una foto rilasciata sui social, si mostra un bellissimo confronto tra Kate e Lady Diana per quanto riguarda gli orecchini. Ecco il confronto tra le due:

Riproduzione riservata © 2022 - DG